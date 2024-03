Famalicão: Henrique Araújo sofre entorse grave e coloca o resto da época em risco

O jovem avançado do FC Famalicão pode ter o resto da época em risco. Henrique Araújo sofreu uma entorse grave no tornozelo direito no decurso da partida com o Boavista, na noite desta segunda-feira.

O avançado entrou aos 84 minutos e, cinco minutos depois, num choque com Ibrahima, ficou lesionado e teve de sair do terreno de jogo, deixando o Famalicão a jogar os últimos minutos em inferioridade numérica. No final da partida foi visto a abandonar o Municipal apoiado em muletas. A lesão será reavaliada esta terça-feira.