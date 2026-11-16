Gabriel Cabral renovou contrato com o Futebol Clube de Famalicão até 2031. O guarda-redes, herói no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, ao defender penáltis que levaram o Famalicão para uma inédita final da competição, chegou ao clube na época 2024/2025, com várias oportunidades para jogar nos sub-23.

As excelentes indicações dadas nesse escalão tiveram continuidade quando foi chamado a defender a baliza da equipa principal. Foi o que aconteceu, na estreia, na partida ante o Sporting Clube de Braga, referente aos quartos de final da Allianz Cup. Na noite de 29 de outubro, assumiu total protagonismo no desempate por pontapés de penálti, ao defender três castigos máximos.

O prolongamento do contrato «é uma clara demonstração da confiança que o clube tem em mim e uma motivação para continuar a demonstrar o meu valor. Pretendo continuar a fazer o meu melhor para retribuir toda a confiança e ajudar o clube a manter-se ao nível que se tem exibido», referiu o guarda-redes.