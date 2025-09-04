Famalicão: Histórica estreia entre as melhores equipas nacionais de futsal é domingo

Às 17h30 de domingo, 7 de setembro, no Pavilhão Municipal das Lameiras, a equipa de futsal do FC Famalicão dá o histórico pontapé de saída na Liga Placard. É a primeira vez que o clube compete nesta divisão. Na primeira jornada, a equipa treinada por Kitó Ferreira recebe a ADCR Caxinas PB. Os sócios têm entrada gratuita, enquanto que o público paga 5 euros.
O emblema famalicense, que na época passada conquistou o título nacional da 2.ª divisão, avança para o principal campeonato de futsal com 8 elementos novos e uma equipa técnica, também nova. «Este é um processo que tem de ser enfrentado por nós, trabalhando diariamente, para irmos conquistando mais confiança», avisa Kitó Ferreira. Relativamente à pré-época, o técnico referiu à Cidade Hoje que tem sido dura, «como é normal» para preparar a equipa para um campeonato onde nunca esteve e que é muito competitivo.
CIDADE HOJE esteve, no passado sábado, no Torneio Orlando Bastos e falou também com Ruizinho. O capitão acredita que o grupo «vai dar uma boa resposta» na prova e que o objetivo é começar com uma vitória. «Vamos fazer por isso e depois pensar jogo a jogo», aponta o atleta.