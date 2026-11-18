O Festival Soul de Inverno regressa à Casa das Artes esta sexta-feira e sábado, com os HMB, Incognito, Diana Vilarinho e os Kokoroko.

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Os bilhetes para ambas as noites já se encontram disponíveis em www.casadasartesvnf.bol.pt.

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Esta 5.ª edição do Festival Soul de Inverno arranca sexta-feira, às 21h30, com os HMB, uma das maiores referências do Soul e do R&B em Portugal. Na mesma noite, a Casa das Artes acolhe os britânicos Incognito, uma das formações mais influentes do jazz e funk a nível mundial, reconhecida pelo seu groove inconfundível e por uma carreira com várias décadas de sucesso.

No sábado, a partir das 21h30, a abertura da noite fica a cargo de Diana Vilarinho, uma das vozes mais marcantes do novo fado, que cruza a raiz da tradição com uma estética contemporânea, registo que a levou recentemente ao 2.º lugar no Festival da Canção. O encerramento fica por conta dos Kokoroko, um dos coletivos mais aclamados da nova música britânica, conhecidos por fundir o jazz com o soul, o funk e os ritmos de afrobeat.