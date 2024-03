Famalicão: Hoje a D.Maria José fez 100 anos

As Fama Girls, que se sagraram campeãs nacionais pela sexta vez consecutiva no passado fim de semana, vão organizar, no dia 10 de março, uma aula de zumba e uma festa latina, com o objetivo de angariar fundos que lhes permita a participação no Campeonato do Mundo que acontece em Espanha, a 29 de março.

A aula de zumba terá lugar no próximo domingo, nas instalações da Escola Apolo Famalicão, na Rua do Progresso, n.º 28, em Vilarinho das Cambas. Os interessados em participar apenas terão de comparecer na Escola, às 10h30, e o custo é de 3,50 euros. Já durante a tarde, a partir das 16h00, o Brothers Bar abre as suas portas para uma Festa Latina, organizada pelas Fama Girls, com o valor das entradas a reverter na totalidade para o grupo famalicense. O custo da entrada é de 4 euros.

As Fama Girls vão representar o concelho de Famalicão e o país no Campeonato do Mundo de Grupos, em Dança Desportiva.