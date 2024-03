Famalicão: Hoje as luzes vão apagar-se em monumentos e edifícios da cidade

Este sábado, Vila Nova de Famalicão volta a associar-se à Hora do Planeta. Trata-se de um apagão mundial, iniciativa simbólica promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) em parceria com a World Wide Fund For Nature (WWF), com o objetivo de sensibilizar e alertar a população para os efeitos da crise climática.

Durante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30, tal como acontecerá em várias cidades mundiais, Famalicão vai desligar as luzes de alguns locais e monumentos mais emblemáticos da cidade.

Nos Paços do Concelho, a iniciativa ficará marcada pela realização de uma oficina de construção de lanternas sustentáveis, entre as 19h30 e as 21h30, destinada a todas as famílias com crianças a partir dos 4 anos. Os participantes começarão por experimentar o funcionamento de um circuito elétrico simples e manipular os seus componentes. Vão, depois, construir lanternas sustentáveis, a partir de resíduos sólidos urbanos recolhidos e trazidos das suas casas (copos de iogurte e rolos de papel higiénico).

A Hora do Planeta nasceu em 2007, em Sydney, Austrália, como um gesto simbólico para chamar a atenção para o problema das alterações climáticas.