Famalicão: Hoje há Folclore no penúltimo dia da Feira de Artesanato e Gastronomia

O próximo “Vai à Vila”, dos dias 14 e 15 de setembro, no centro da cidade, é sobre desporto. O Mercado do Desporto vai ocupar perto de duas dezenas de stands; neles vão estar presentes diferentes modalidades e associações desportivas famalicenses, acompanhado de um programa de atividades.

O certame vai funcionar no sábado, dia 14, das 10h às 20h, e no domingo, dia 15, das 10h às 18h, com modalidades como aeromodelismo, rugby, ténis, atletismo, basquetebol, dança, yoga e outras – num ambiente informal e inspirador da prática desportiva. Também será possível adquirir merchandising das diferentes associações e modalidades representadas.

A esta iniciativa junta-se o “BeActive em Família”, em resultado de uma parceria entre o Município de Vila Nova de Famalicão e o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, que decorre no sábado, das 14h30 às 18h30, e domingo, das 9h às 13h, com atividades desportivas para toda a família, em parceria com o tecido associativo local, e inseridas na programação da “Semana Europeia do Desporto” do IPDJ, que este ano se celebra entre os dias 23 e 30 de setembro.

De entre as atividades previstas, haverá demonstrações protagonizadas por escolas de dança famalicenses, no dia 14 de setembro. Os mais novos terão insufláveis na Praça D. Maria II, que vão funcionar no dia 15, no horário das 9h às 13h.

Todas as atividades têm entrada gratuita.