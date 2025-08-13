Famalicão: Hoje há futebol no Estádio Municipal

A equipa sub-23 do FC Famalicão começa esta quarta-feira a edição 2025-2026 da Liga Revelação.
A partir das 16 horas, no Estádio Municipal, recebe o Gil Vicente.
A partida é de entrada livre para os sócios e custa 5 euros para o público.
Filipe Magalhães e Lamine Fawler foram chamados pelo selecionador José Lima para um estágio da seleção nacional sub-17, entre domingo e terça-feira, na Cidade do Futebol.
Filipe Magalhães cumpre a primeira temporada ao serviço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa joga nos sub-17 famalicenses que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão.
Lamine Fawler faz parte dos sub-19, depois de na temporada passada se ter exibido nos sub-16 e sub-17. A recompensa veio já no final da época, com a estreia pela seleção nacional sub-16 no Torneio de Desenvolvimento da UEFA.
Um homem de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido colhido por um automóvel, na freguesia do Louro, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.
A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.
O FC Famalicão vai defrontar o CD Tondela no Estádio Municipal de Rio Maior, na 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26.
A mudança deve-se à falta de condições no relvado do Estádio João Cardoso, em Tondela, refere a Agência Lusa que avançou com a informação.
A partida está marcada para este sábado, às 15h30.
O estilista famalicense Gonçalo Peixoto aceitou ser Mandatário da Juventude na recandidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP).
Reconhecido no mundo da moda pela criatividade e projeção internacional, o designer de 28 anos afirma ter “um enorme orgulho em ser famalicense e na capacidade que a nossa cidade tem de se reinventar e crescer”. Explica que aceitou o convite por acreditar “em projetos que valorizam as pessoas e criam oportunidades para todos, especialmente para os mais jovens”.
Para Mário Passos, a escolha de Gonçalo Peixoto “é o exemplo vivo de uma juventude criativa, determinada e com ambição de ir mais longe”. O autarca sublinha que é “um orgulho ter ao meu lado alguém que elevou o nome de Famalicão pelo mundo” e garante que a prioridade continuará a ser “criar condições para que os jovens encontrem aqui, na nossa cidade, oportunidades para crescer, inovar e liderar o futuro”.
Licenciado pela Escola Superior de Artes e Design, Gonçalo Peixoto apresentou a sua primeira coleção em 2017, na London Fashion Week, e desde então tem marcado presença na ModaLisboa e na Milan Fashion Week. As suas criações já conquistaram destaque em revistas e lojas conceituadas, assim como junto de várias personalidades do mundo artístico.
A empresa Plano Extrovertido, encerrou a unidade de produção localizada na freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A decisão implica o despedimento coletivo dos cerca de 10 trabalhadores que ali desempenhavam funções.
Com sede em Braga, a Plano Extrovertido é especializada na produção de portas e janelas, e o encerramento deverá estar justificado com dificuldades de ordem económica e de mercado.
A situação foi já comunicada às entidades competentes e enquadra-se no regime legal de despedimento coletivo.
A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão denunciou esta segunda-feira, 11 de agosto, uma alegada falha no abastecimento de água nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane. O partido apontava como possível causa a utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna destinada à rega da futura pista de atletismo, questionando a Câmara Municipal sobre a eventual participação de funcionários e equipamentos municipais e sobre a falta de aviso prévio à população.
Em resposta à Cidade Hoje, a Câmara Municipal esclareceu que se registou uma perturbação no serviço, que terá resultado numa redução momentânea do caudal. A situação foi detetada de imediato e prontamente resolvida pelos serviços, informa o município.