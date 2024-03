Famalicão: Hoje há radar da PSP na variante

No próximo fim de semana a freguesia de Oliveira São Mateus está em festa, com as celebrações em honra de São José. No sábado, às 20h30, sai a procissão, acompanhada pelos escuteiros e, uma hora depois, espetáculo musical com Sãozita & Flávio Gil.

No domingo, a festa abre com a celebração de uma missa, com bênção de ramos, na capela de São José, às 11 horas. Às 14 horas, entrada da Banda de Música da Lixa, seguida da atuação do Rancho Divino Salvador de Delães. Às 17 horas sai da capela uma procissão, com figuras alusivas.