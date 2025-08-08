Famalicão: Hoje há radar móvel na N14

Jorge Cruz é o candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão à presidência da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim. Aos 33 anos, com sete anos de experiência em funções públicas no executivo, apresenta-se como “o candidato ideal para a continuidade de um projeto de excelência”.

Na apresentação da candidatura, no adro da Igreja de São Tiago de Antas, o jovem autarca garantiu ser “um presidente disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa”, ao defender uma política de “responsabilidade, transparência e proximidade”.

Jorge Cruz sublinhou que esta não é uma candidatura de rutura, mas sim de continuidade com inovação: “é um projeto com novas ideias, novos projetos e uma vontade indómita de fazer mais e melhor”.

Entre os projetos em destaque, referiu a construção da nova sede dos escuteiros de Antas, a criação de um parque de lazer em Abade de Vermoim, as obras na Capela de Santo António e a renovação do Parque de Jogos da Boca.

Agradeceu ainda a Manuel Alves, atual presidente da Junta, afirmando que fará questão de honrar “um legado de respeito e confiança”.

A sessão contou também com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara, que desafiou o candidato a encontrar “um terreno para uma nova sede de junta”, alargar o cemitério e construir um campo desportivo para a ARCA.