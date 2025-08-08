Famalicão: Hoje há radar móvel na N14

Esta sexta-feira há radar móvel na estrada N14, na Avenida Santiago de Gavião, em Famalicão.
A ação anunciada pela PSP está agendada para as 14h00 e tem a duração prevista de duas horas.
Um motociclista ficou ferido na sequência de um despiste na rua da presa, na Portela, na tarde desta quinta-feira.
O alerta foi dado por volta das 16h55 e para o socorro foram acionados os bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.
Jorge Cruz é o candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão à presidência da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim. Aos 33 anos, com sete anos de experiência em funções públicas no executivo, apresenta-se como “o candidato ideal para a continuidade de um projeto de excelência”.
Na apresentação da candidatura, no adro da Igreja de São Tiago de Antas, o jovem autarca garantiu ser “um presidente disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa”, ao defender uma política de “responsabilidade, transparência e proximidade”.
Jorge Cruz sublinhou que esta não é uma candidatura de rutura, mas sim de continuidade com inovação: “é um projeto com novas ideias, novos projetos e uma vontade indómita de fazer mais e melhor”.
Entre os projetos em destaque, referiu a construção da nova sede dos escuteiros de Antas, a criação de um parque de lazer em Abade de Vermoim, as obras na Capela de Santo António e a renovação do Parque de Jogos da Boca.
Agradeceu ainda a Manuel Alves, atual presidente da Junta, afirmando que fará questão de honrar “um legado de respeito e confiança”.
A sessão contou também com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara, que desafiou o candidato a encontrar “um terreno para uma nova sede de junta”, alargar o cemitério e construir um campo desportivo para a ARCA.
O treinador famalicense, de 44 anos, tem um novo desafio desportivo. Tiago Velho vai treinar o São Paio d’ Arcos, formação que milita na divisão de honra da AF de Braga.
O técnico já passou, entre outros, pelo Ronfe, Balasar, Gerês, Bougadense, Ruivanense, Cabreiros e Granja.
O clube anunciou a contratação esta quarta-feira, com a referência que a escola de Tiago Velho resulta do alinhamento “com os valores do clube”.
Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou esta semana uma proposta ambiental ambiciosa para o concelho, intitulada “Futuro Verde”. Reflorestação, prevenção de incêndios e o envolvimento da comunidade são os pilares centrais deste plano.
“Preservar os nossos recursos naturais, proteger a biodiversidade e agir hoje para garantir o amanhã é uma urgência que deve guiar todas as decisões políticas”, afirmou o candidato. Entre as propostas concretas está a plantação contínua de árvores autóctones e a criação do “Bosque da Família”, um espaço verde onde será plantada uma árvore por cada criança nascida no concelho.
A prevenção de incêndios também será reforçada com campanhas de sensibilização, limpeza de terrenos e maior fiscalização. “Só com corresponsabilidade, prevenção ativa e apoio concreto será possível travar esta ameaça recorrente ao território e à vida das comunidades”, defendeu.
Helena Freitas, ecologista e académica reconhecida, será candidata à presidência da Assembleia Municipal, garantindo, segundo Eduardo Oliveira, “uma visão estratégica que coloca Famalicão na linha da frente das políticas ambientais”.
O projeto pretende mobilizar escolas, associações e cidadãos, com o objetivo de transformar o concelho num exemplo nacional de compromisso ecológico. “Comigo a Presidente da Câmara, Vila Nova de Famalicão será um território de referência ambiental”, concluiu.
Estão abertas as inscrições para a 9.ª Corrida e 8.ª Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos, marcada para 13 de setembro, sábado, a partir das 16h00, com partida e chegada na Casa de Esmeriz.
A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.
A Caminhada arranca às 17h00 e percorre locais emblemáticos da freguesia. Já as provas principais da Corrida, com 10 km, começam às 18h00 e destinam-se a juniores, seniores e veteranos. Também haverá provas para os mais novos, com distâncias adaptadas por escalão.
As inscrições estão abertas em www.desportave.pt até 10 de setembro, sendo gratuitas, exceto para seniores e veteranos (5€). A Caminhada tem inscrição presencial ou por telefone.
Todos os participantes recebem lembranças e serão atribuídos troféus individuais e coletivos.
A Polícia de Segurança Pública leva a cabo duas ações de fiscalização, na Avenida Santiago de Gavião, N14, em Famalicão.
As ações, divulgadas por aquela autoridade, estão marcadas para esta quinta e sexta-feira.
Hoje a fiscalização arranca às 11h00, enquanto que, esta sexta-feira, começa às 14h00.
A fiscalização tem uma duração prevista de duas horas.