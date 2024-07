Famalicão: Amarcultura no cortejo das festas de Vila Nova de Anha

A Associação Amarcultura, de Calendário, participou, no dia 27, no Cortejo Histórico e Etnográfico das Festas de Vila Nova de Anha, em Viana do Castelo.

Embora surpreendente, a Amarcultura acredita que este convite surgiu da «boa imagem e elogios» que a associação famalicense tem alcançado com as suas prestações no Cortejo Histórico da Romaria da Senhora d’Agonia.

Para esta festa, a Amarcultura levou uma comitiva de 21 famalicenses para representar vários quadros do cortejo, entre os quais o da icónica lenda da “Rainha Santa Isabel e o Milagre das Rosas”. Segundo a associação de Calendário, foi um quadro muito apreciado e aplaudido ao longo do trajeto percorrido pelo cortejo. Além deste, apresentou quadros relativos à tríade do “Pão, Vinho e Azeite” e de ligação deste último aos Jogos Olímpicos.

A Amarcultura agradece à responsável pela organização, Regina Bezerra, pelo convite, «mas sobretudo pelo reconhecimento do nosso trabalho». Acrescenta que «é um orgulho para todos nós saber que a Amarcultura alcançou este reconhecimento e prestígio em terras do Alto Minho. Um honra para esta associação de Calendário e para Vila Nova de Famalicão».

Esta foi uma espécie de aperitivo para a próxima paragem, que é a Romaria de Nossa Senhora d’Agonia.