Famalicão: Homem alterado vai para o meio da rua pontapear carros que passavam

Um homem, visivelmente alterado, provocou momentos de tensão ao final da tarde desta terça-feira, na Rua D. Sancho I, em Vila Nova de Famalicão. O incidente ocorreu por volta das 19h00, quando o indivíduo se colocou a meio da via, obrigando os condutores a abrandar, e começou a pontapear e a dar socos nas viaturas que por ali passavam.

De acordo com testemunhos recolhidos no local, o homem mostrava-se descontrolado e agia de forma agressiva, sem qualquer motivo aparente. Vários automóveis sofreram danos materiais, nomeadamente amolgadelas e a destruição de espelhos retrovisores.

Um dos condutores afetados contou à Cidade Hoje que optou por não parar o carro, temendo uma possível reação violenta.

Até ao momento, não foi possível apurar as razões que levaram o homem a agir daquela forma. A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter um esclarecimento junto da PSP.

Salário médio em Portugal é o 10.º mais baixo da União Europeia

Em 2024, o salário médio anual dos trabalhadores a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros, segundo dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. O valor está bem abaixo da média da União Europeia, que foi de 39.800 euros.

Apesar do aumento face a 2023, quando o salário médio nacional era de 23.184 euros, Portugal continua entre os países com remunerações mais baixas, apenas acima de economias como a Bulgária, Roménia, Polónia ou Croácia.

Os salários mais altos da União Europeia foram registados no Luxemburgo (83.000 euros), Dinamarca (71.600 euros) e Irlanda (61.100 euros).

Fonte: Eurostat

Famalicão: Gustavo Sá é o terceiro melhor jovem da I Liga

O jovem médio criativo do FC Famalicão foi considerado o terceiro melhor jovem do mês (setembro/outubro) da Liga Portugal. Gustavo Sá recolheu 13,07% dos votos, atrás de Pablo, do Gil Vicente, e de Froholdt (FC Porto), o segundo melhor jovem.

A votação é da responsabilidade dos treinadores principais da competição.

Recorde-se que o médio do Famalicão tinha sido escolhido como o melhor jovem de agosto e setembro, pelo Sindicato dos Jogadores.

Famalicão: Abriram as inscrições para a Feirinha de Natal de Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão realiza, nos dias 20 e 21 de dezembro, uma Feirinha de Natal. Os interessados em participar – artesãos, produtores locais, associações e comerciantes – devem fazer a sua inscrição (gratuita), até 5 de dezembro, na sede da Junta de Freguesia.

O certame, que decorre na Avenida Rio Veirão, em frente à sede da Junta, visa celebrar o espírito natalício, valorizar o comércio local e promover os produtos tradicionais e criativos.

«Se produz artesanato, doçaria, enchidos, queijos ou outros produtos típicos, esta é a oportunidade perfeita para mostrar o seu trabalho», desafia a Junta de Freguesia.

Famalicão: GD Joane defende primeiro lugar e invencibilidade em Prado

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o GD Joane joga em Prado (8.º, 18 pontos) a defesa do primeiro lugar da pró nacional da AF Braga. Os joanenses, depois da goleada, 4-2, sobre os Sandinenses e da derrota, 2-1, do Pevidém nas Marinhas, subiram ao primeiro lugar, com 26 pontos.

A equipa joanense é a melhor defesa da prova em 12 jogos, com apenas 8 golos sofridos, e ainda não perdeu (7 vitórias e 5 empates). No plano ofensivo, a equipa treinada por José Manuel Teixeira marcou 19 golos.

Ainda nesta jornada, no sábado, às 19 horas, a Oliveirense viaja até Esposende. A equipa de Oliveira Santa Maria soma 12 pontos e ocupa o décimo quinto lugar, enquanto que o Esposende, com 22 pontos, está no quarto lugar.

Foto: Reprodução Facebook GD Joane

Famalicão: Concurso da Melhor Rabanada de Castelões

No âmbito das celebrações natalícias, a Junta de Freguesia de Castelões promove um Concurso da Melhor Rabanada de Natal. O objetivo é a promoção da tradição, partilha e criatividade gastronómica dos habitantes da freguesia.

A degustação e avaliação das rabanadas terá lugar no dia 13 de dezembro de 2025, pelas 16h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Castelões.

Os amantes da doçaria podem inscrever-se até 10 de dezembro, em info-geral@jf.casteloes.com ou pelos telefones 252 992 061 ou 967 448 991.

«Participe e ajude-nos a eleger a verdadeira rainha das mesas de Natal de Castelões», desafia a Junta.

Podem participar todos os residentes, naturais ou pessoas com ligação à freguesia de Castelões. Cada participante poderá concorrer apenas com uma receita de rabanadas. Elas devem ser confecionadas previamente e entregues no local do concurso até 30 minutos antes do início da degustação. Devem ser apresentadas prontas a servir, em quantidade suficiente para a degustação pelo júri (mínimo de 6 unidades). Não serão aceites rabanadas de compra ou pré-fabricadas.

O júri será composto por 3 a 5 elementos designados pela Junta de Freguesia de Castelões, podendo incluir representantes de associações locais, especialistas gastronómicos ou convidados.

Critérios de avaliação: aspeto e apresentação – até 25 pontos

Sabor e textura – até 40 pontos; originalidade / criatividade – até 20 pontos; tradição e ligação ao Natal – até 15 pontos; em caso de empate, o júri decidirá por consenso.

Quanto a prémios: 1.º lugar: 100 €, 2.ª posição 75 €, 3.º Prémio: 50 €.

Os resultados serão conhecidos no final da degustação e serão divulgados nas redes sociais e meios oficiais da Junta.

 

Famalicão: Fadista Gisela João dá concerto na Aldeia de Natal

A partir do dia 22 de novembro, a música será uma constante na cidade de Famalicão. O destaque do programa de animação cultural da Aldeia de Natal acontece no dia 7 de dezembro, com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane a convidar a fadista Gisela João para um concerto que terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda e que celebrará os cantares e melodias do Natal popular.

A Praça – Mercado Municipal volta a receber os concertos das Comunidades (En)Coro, com espetáculos marcados para os dias 1, 7 e 14 de dezembro.

Do programa cultural da Aldeia de Natal também constam espetáculos promovidos pela FAMART Ensemble, pela ACAFADO, quarteto Euterpe, pelo coral sinfónico da ARTAVE, entre outros artistas e associações que durante esta época vão trazer diferentes espetáculos até à cidade.

No plano desportivo, destaque para a 9.ª edição da São Silvestre de Famalicão marcada para o dia 23 de dezembro, pelas 21h30.

O habitual ‘Famalicão Porto de Encontro’, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, realiza-se no dia 24 de dezembro.