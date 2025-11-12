Famalicão: Homem alterado vai para o meio da rua pontapear carros que passavam

Um homem, visivelmente alterado, provocou momentos de tensão ao final da tarde desta terça-feira, na Rua D. Sancho I, em Vila Nova de Famalicão. O incidente ocorreu por volta das 19h00, quando o indivíduo se colocou a meio da via, obrigando os condutores a abrandar, e começou a pontapear e a dar socos nas viaturas que por ali passavam.

De acordo com testemunhos recolhidos no local, o homem mostrava-se descontrolado e agia de forma agressiva, sem qualquer motivo aparente. Vários automóveis sofreram danos materiais, nomeadamente amolgadelas e a destruição de espelhos retrovisores.

Um dos condutores afetados contou à Cidade Hoje que optou por não parar o carro, temendo uma possível reação violenta.

Até ao momento, não foi possível apurar as razões que levaram o homem a agir daquela forma. A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter um esclarecimento junto da PSP.