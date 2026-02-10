Atropelamento

Famalicão: Homem atropelado em Nine

Um homem sofreu ferimentos ligeiros depois de ser atropelado, na freguesia de Nine, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30, na Avenida de Fonte Cova.

No socorro e transporte da vítima estiveram os Bombeiros de Viatodos. O homem, depois de assistido no local, foi transportado para o hospital de Famalicão.

Deixe um comentário

Famalicão: Homem de 63 anos gravemente ferido depois de atropelado por camião

Um homem de 63 anos ficou gravemente ferido, na manhã desta quinta-feira, depois de ser atropelado por um camião, na freguesia de Cruz, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h00 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Homem de 79 anos atropelado por autocarro, em Joane

Na manhã desta terça-feira, um homem de 79 anos foi atropelado por um autocarro enquanto circulava na berma da rua da liberdade, em Joane.

O alerta foi dado por volta das 11h00 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a GNR de Joane.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada para o Hospital de Famalicão

Mulher morre atropelada por carro na A3, em Santo Tirso

Na tarde desta quarta-feira, um mulher morreu colhida por um carro na A3, na zona de Santo Tirso, no momento em que alegadamente estava a colocar o triangulo de sinalização.

O alerta foi dado por volta das 17h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Ermesinde, aos quais se juntou uma viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António e uma mota de apoio do INEM.

As manobras de reanimação foram iniciadas, no entanto, a mulher não resistiu as ferimentos e o óbito foi declarado no local.

As causas do acidente estão agora a ser investigadas pelo Departamento de Trânsito da GNR e pelo Núcleo de Investigação da GNR do Porto.

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelado em Nine

Na tarde desta quarta-feira, um veículo ligeiro que circulava em Nine, na Rua da Borralheira atingiu um jovem de 15 anos.

O alerta foi dado por volta das 17h20 e para o local está a caminho uma viatura e dois operacionais dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelada junto à escola

Uma criança de 15 anos foi atropelada, ao final da tarde desta quarta-feira, nas proximidades da Escola D.Sancho I, em Famalicão.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 18h30 e para o socorro foram os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Homem atropelado na N14, em Arnoso Santa Maria

Na manhã desta sexta-feira, um homem de 81 anos foi atropelado na Estrada Nacional 14 que liga Famalicão a Braga.

O incidente aconteceu na Avenida Conde de Arnoso, em Arnoso Santa Maria e a vítima que ficou em estado grave foi encaminhada para o hospital de Braga.

No socorro estiveram as duas corporações de bombeiros de Famalicão, a VMER e a brigada de trânsito.