Famalicão: Homem atropelado em Nine

Na tarde desta quarta-feira, um mulher morreu colhida por um carro na A3, na zona de Santo Tirso, no momento em que alegadamente estava a colocar o triangulo de sinalização.
O alerta foi dado por volta das 17h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Ermesinde, aos quais se juntou uma viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António e uma mota de apoio do INEM.
As manobras de reanimação foram iniciadas, no entanto, a mulher não resistiu as ferimentos e o óbito foi declarado no local.
As causas do acidente estão agora a ser investigadas pelo Departamento de Trânsito da GNR e pelo Núcleo de Investigação da GNR do Porto.