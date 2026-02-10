Famalicão: Homem atropelado em Nine

Um homem sofreu ferimentos ligeiros depois de ser atropelado, na freguesia de Nine, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30, na Avenida de Fonte Cova.

No socorro e transporte da vítima estiveram os Bombeiros de Viatodos. O homem, depois de assistido no local, foi transportado para o hospital de Famalicão.