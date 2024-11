Famalicão: Homem atropelado em Pousada de Saramagos

Depois de uma paragem para os compromissos da Seleção e da Taça de Portugal, a Liga Portugal Betclic regressa no próximo domingo, com a 12.ª jornada.

O Futebol Clube de Famalicão defronta, fora de portas, o Grupo Desportivo Estoril Praia, num jogo com início agendado para as 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota. Os bilhetes já estão à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 30 euros (marcação de transporte até às 19 horas de sexta-feira; saída do autocarro às 8h30)