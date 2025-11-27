Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.