Famalicão: Homem atropelado junto à PSP

Numa promoção da Língua Gestual Portuguesa (LGP), da cultura surda, da inclusão e respeito pela diversidade, as escolas do ensino básico do 1.º ciclo de Esmeriz, Cabeçudos e Dr. Nuno Simões de Famalicão, todas do Agrupamento D. Sancho I, sensibilizaram a comunidade escolar.

A atividade, que aconteceu no dia 15, foi organizada e dinamizada pelo professor de educação especial João Miguel Fernandes, que labora no agrupamento de Escolas D. Sancho I e que já trabalhou com alunos surdos noutras escolas.

Durante a atividade, foram partilhados posters com o alfabeto da LGP, que permite soletrar as palavras com as mãos. Os alunos puderam aprender a fazer os gestos das letras e a escrever os seus nomes em LGP. Também foram mostrados vídeos com gestos do dia-a-dia das pessoas surdas, como cumprimentar, agradecer, pedir desculpa, etc. Os alunos ficaram curiosos e entusiasmados com a LGP e fizeram muitas perguntas ao professor João Miguel.

O Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa foi instituído em 2003, para comemorar a data da publicação da Constituição da República Portuguesa que reconheceu a LGP como língua oficial. A LGP é uma língua natural, com uma gramática e um vocabulário próprios, que permite às pessoas surdas comunicarem entre si e com os ouvintes.