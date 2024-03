Famalicão: Homem atropelado na N14, em Arnoso Santa Maria

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão e o Lions Clube de Roissy Pays de France prepararam mais um carregamento para a Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, em que se destaca um ecógrafo e material médico. Dão, assim, continuidade ao apoio prestado ao Banco de Leite de São Tomé e Príncipe e Lar de S. Francisco de Assis.

Neste carregamento segue, também, um medidor digital de tensão, 17.400 luvas descartáveis, 40 mil agulhas hipodérmicas descartáveis, 5 termómetros digitais, 2 estetoscópios, 29 pastas dentífricas, 1250 compressas esterilizadas, um kit de alimentação gástrica, dois kit pós operatório, três kit sonda urinária, 10 hidrobags, 12 kit administração soro por gravidade, 960 batas descartáveis e 3200 bisnagas de álcool-gel.

A oferta resulta da parceria estabelecida entre o Lions Clube de V. N. Famalicão e o de Roissy Pays de France, com o responsável pela criação do Banco de Leite de São Tomé e Príncipe e por todo o processo que culminou com a construção do Lar de São Francisco, Frei Fernando Ventura.

Recorde-se que já em novembro de 2022, os esforços conjuntos desenvolvidos para ajudar o Lar, em conjunto com os Lions Clube de Roissy Pays de France, resultaram no envio de mobiliário necessário para equipar o lar. Foram entregues 10 camas articuladas, 8 mesinhas de cabeceira, 12 mesinhas para comer na cama, 8 cadeirões de quarto, 3 cadeiras de banho, 5 cadeiras com depósito para necessidades fisiológicas, 4 cadeiras para banheira, 2 andarilhos, 10 cadeiras de espera e 2 cadeiras de rodas.

Este carregamento foi ainda precedido, em setembro de 2022, de 1,5 toneladas de material hospitalar, de higiene e desinfeção destinado ao Lar de São Francisco.

O Lions Clube de Famalicão agradece a generosidade da empresa Transportes Nogueira que, à semelhança do que acontece sempre que é necessário, assegurou o transporte de França para Portugal.

«Uma vez mais a convergência de vontades e recursos para dar uma resposta concertada, a mais adequada e em tempo útil, a uma necessidade identificada é um desafio extremamente gratificante, demonstrando que nosso mote “Onde há uma necessidade, há um Lion!” tem muito mais força quando a nossa ação de Serviço é concretizada em conjunto», realça o Lions Clube de Famalicão.