Famalicão: Homem cai de árvore e fica em estado grave

Estão abertas as candidaturas à Bolsa de Talento Jovem, programa do município de Vila Nova de Famalicão que pretende incentivar e promover o talento juvenil e de promoção do concelho como um território de talento e inovação.

O programa pode apoiar, até ao montante máximo de 1500 euros, projetos com impacto direto no território de desenvolvimento do talento dos jovens famalicenses, em áreas como o ambiente, cultura, arquitetura, ciência, tecnologia, ciências sociais, artes, saúde. Podem candidatarem-se jovens entre os 16 e os 35 anos, a residir e/ou a estudar no concelho há, pelo menos, 3 anos.

Os projetos, a título individual, deverão incluir uma atividade ou um conjunto de atividades relacionadas, a desenvolver preferencialmente fora do concelho, no contexto nacional ou internacional.

A dotação orçamental para este programa é de 15 mil euros, sendo que cada projeto não pode receber mais de 1500 euros. O regulamento, candidaturas e formulários estão no portal do Famalicão Made IN, e no portal da Juventude do Município.

Proporcionar aos jovens a descoberta e desenvolvimento do seu potencial criativo e inovador, através da experimentação, identificação, conhecimento e estímulo do seu talento; sensibilizar os jovens para a importância do desenvolvimento das suas competências pessoais, vocacionais e sociais e projetar nacional e internacionalmente a imagem de Vila Nova de Famalicão como território de talento e inovação são os principais objetivos deste programa lançado, na passada semana, pela Câmara Municipal de VN Famalicão.