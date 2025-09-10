Concelho, Última Hora

Famalicão: Homem cai de nove andares no Edifício Aro

Ao início da tarde desta quarta-feira, um homem com cerca de 50 anos, caiu do nono andar no Edifício Aro. A queda terminou no terraço de um dos apartamentos do primeiro andar.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e o INEM que ainda se encontram no local a prestar socorro à vítima.

Até ao momento não é conhecido o estado de saúde do homem, nem a causa do incidente.

Famalicão: Ateliê de teatro para crianças e jovens na Casa das Artes

O Baú dos Segredos, um ateliê de teatro para crianças e jovens, dos 8 aos 25 anos, está de regresso à Casa das Artes. As inscrições decorrem até 30 de setembro e o pedido deve ser enviado para o e-mail casadasartes@famalicao.pt ou efetuado, junto da bilheteira, no horário normal da Casa das Artes.

A edição deste ano do ateliê, que começa em outubro e decorre até ao final de julho do próximo ano, tem aulas de 90 minutos, duas vezes por semana, entre as 19 e as 20h30, na sala de ensaios do teatro municipal.

O Baú dos Segredos é dividido em duas classes: classe A, dos 8 aos 14 anos, às segundas e quintas-feiras; classe B, dos 15 aos 25 anos, às terças e sextas-feiras.

A formação tem como professores responsáveis Ana J. Regueiras e Tiago Regueiras, podendo ser complementada por professores convidados, dependente das áreas a trabalhar.

Serão ministrados quatro módulos de formação. O primeiro, Oficina de Teatro, com introdução à interpretação com jogos dramáticos, trabalho de ensemble e improvisação. O segundo é de voz falada/texto, com trabalho de monólogos e diálogos. O terceiro é sobre movimento/teatro físico com aprendizagens da relação do corpo no espaço: técnicas de Laban e Viewpoints, Contact Improvisation. O quarto módulo é o da produção final, decidido de acordo com o número de alunos e o tipo de trabalho feito durante o todo o ateliê.

Famalicão: Junta de Vermoim entrega material educativo às escolas e alunos

A Junta de Freguesia de Vermoim entregou, esta sexta-feira, todo o material escolar pedido pelas escolas, presenteando cada aluno com um kit escolar. Esta ação, segundo a autarquia local, faz prova que a Educação deve ser uma prioridade, «pois só assim salvaguardamos o futuro das gerações vindouras», refere o executivo liderado por Bruno Cunha. Também o pré-escolar recebeu os materiais pedidos.

Nesta iniciativa, para além do presidente da Junta de Freguesia, estiveram, entre outros, o vereador da Educação, Augusto Lima, o diretor do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, José Moreira, e representantes da Associação de Pais a quem a autarquia local agradece «todo o trabalho criativo e empenho na receção aos alunos» para mais um ano letivo.

Famalicão: “A Flor Misteriosa” está este sábado na Biblioteca Municipal

Na manhã deste sábado, às 10h30, Gabriela Fidalgo apresenta o livro infantil “A Flor Misteriosa” numa sessão especial e gratuita na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

A autora fala de um evento para as famílias e para o público em geral, com a dinamização de atividades criativas, reflexões sobre os temas do livro, música ao vivo, «tudo inspirado em princípios da psicologia infantil, com o objetivo de promover valores como a autonomia, a responsabilidade e o pensamento crítico», menciona Gabriela Fidalgo.

“A Flor Misteriosa” é uma história que convida as crianças a descobrirem, de forma divertida, o valor da autorresponsabilidade, tanto em casa como na escola. Por isso esta apresentação será uma experiência única e inspiradora para regressar às aulas com mais motivação e magia.

A apresentação do livro, que inclui uma apreciação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é de entrada livre.

Gabriela Fidalgo é Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Porto. Desde pequena, a escrita e a música constituem os alicerces da sua paixão. Utiliza a escrita para exteriorizar as reflexões que cultiva sobre o mundo e da condição humana. Também toca piano desde o ensino básico e, nos tempos livres, dá aulas a crianças. Acredita no poder transformador da escrita e da música, e dedica-se a entrelaçar as suas paixões com a psicologia de forma a impactar positivamente a vida das pessoas.

 

Famalicão: Novo ano letivo com investimento de 54 milhões de euros e mais de 18 mil alunos

Mais de 18 mil alunos regressaram às escolas de Vila nova de Famalicão, distribuídos por 795 turmas em 140 estabelecimentos de ensino. A oferta foi alargada com mais 8 turmas no 1.º Ciclo. Neste arranque do ano letivo no concelho, a Câmara Municipal dá conta de um orçamento que ultrapassa os 54 milhões de euros, «num aumento na ordem dos 15% face ao ano anterior».

Os números foram comunicados em Ribeirão, pelo presidente da Câmara Municipal, no decurso da sessão de homenagem aos professores e educadores de infância que se aposentaram nos dois últimos anos letivos. Na passada quinta-feira, o autarca deu conta que o maior volume do investimento vai para a renovação do parque escolar e que no próximo ano estão previstos cerca de 26 milhões para melhorar as condições das escolas do concelho. Este valor será aplicado em novas construções, requalificações, projetos de arquitetura de futuras intervenções, melhoria das condições de eficiência energética dos edifícios, pequenas conservações ou reparações. A construção do novo jardim de infância de Delães, cujo arranque da obra foi consumado no dia anterior, «é um exemplo desses investimentos», reforçou o autarca.

Neste orçamento, para 2026, há uma importante fatia para os Recursos Humanos – 14,5 milhões de euros – para reforço dos Assistentes Operacionais (mais 40 que no ano letivo anterior) e uma centena de Técnicos Superiores que vão assegurar o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O investimento «que temos feito no parque escolar prepara-nos para a tendência de subida do número de alunos, permitindo-nos garantir a qualidade de ensino que desejamos», acrescenta o autarca.

Nas refeições escolares, o investimento municipal ronda os 4,6 milhões de euros, com a Câmara Municipal a garantir o apoio no pagamento das refeições aos alunos dos escalões de apoio social e ao diferencial entre o valor pago pelos alunos e o valor efetivo das refeições. Mantém-se, também, a comparticipação na distribuição da fruta e leite para os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo e os lanches escolares, fornecidos em articulação com as Juntas de Freguesia.

Para os transportes, o orçamento é de 1 milhão de euros, com destaque para serviços sem qualquer encargo para as famílias, para todos os alunos com necessidades de saúde especiais e, ainda, para os circuitos especiais operacionalizados pela autarquia para assegurar, por exemplo, o transporte gratuito para os alunos do ensino articulado no âmbito da formação da música, da dança e do teatro.

Entre os vários apoios às famílias, destaque para a oferta dos vouchers, de 24 e 12 euros, aos alunos dos escalões da Ação Social Escolar para a aquisição de material escolar e para a oferta dos cadernos de atividades de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês aos alunos do 1.º Ciclo das escolas que requerem este material.

No Ensino Secundário, Vila Nova de Famalicão é o município do Ave com mais alunos matriculados no Ensino Profissional. Nota, também, para os 8 novos Centros Tecnológicos Especializados a instalar no concelho – de um total de 16 aprovados para a sub-região do Ave – num investimento de cerca 9,7 milhões de euros.

Famalicão: Alunos da Júlio Brandão levam inovação, igualdade e integração ao Pavilhão do Conhecimento

Na próxima terça-feira, 16 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, tem lugar a final nacional da 11.ª edição do programa Apps for Good, uma iniciativa de referência em Portugal que desafia alunos e professores a criar aplicações tecnológicas com impacto nas comunidades. Dos cerca de 30 projetos finalistas de todo o país, a Escola Básica Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão, destaca-se com três propostas inovadoras alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), demonstrando o compromisso dos jovens com um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

No âmbito do ODS 5 – Igualdade de Género, apresenta o projeto “Justice Women”, uma aplicação que combate a desigualdade salarial através de infográficos, vídeos explicativos, fóruns, mentoria e modelos de petições prontos a usar. Esta app alia educação, comunidade e ação prática, tornando-se acessível a qualquer pessoa.

Para o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, os alunos famalicenses levam a concurso “Mãos à Obra”, uma aplicação que facilita o contacto entre utilizadores e profissionais como eletricistas, pintores ou carpinteiros, utilizando critérios como geolocalização, disponibilidade, preço e avaliações.

Por último, para o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, apresentam o “Welcome To Portugal”. Trata-se de uma app de apoio a imigrantes que ajuda à integrarem-se no país, com recurso a assistente virtual para legalização, filtros de habitação e emprego, tradução de documentos e comunidades por país. A solução oferece ainda outras “ferramentas”.

A Lisboa, a Escola Básica Júlio Brandão leva a criatividade e o espírito inovador dos seus alunos, que, através do Apps for Good, mostram como a tecnologia pode estar ao serviço de uma sociedade mais equitativa, inovadora e acolhedora para todos.

O programa Apps for Good, promovido pelo CDI Portugal, é reconhecido pela abordagem inovadora e inclusiva, envolvendo, ao longo de 11 edições, mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e mais de 700 escolas públicas e privadas em todo o país. A competição desafia equipas do 5.º ao 12.º ano a viverem, durante um ano letivo, todo o ciclo de desenvolvimento de um produto tecnológico, criando aplicações para smartphones ou tablets com o objetivo de responder a desafios reais nas áreas da educação, saúde, igualdade, inovação, sustentabilidade, erradicação da pobreza, ação climática e justiça, entre outros temas.

Famalicão: Colisão entre dois veículos na N204 ( Brufe )

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras está a condicionar a normal circulação do trânsito automóvel, na estrada nacional 204, em Brufe, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h30, em frente à Padaria Desejos, e não terá provocado feridos.