Famalicão: Homem com cerca de 50 anos morre depois de ser atropelado

Na tarde deste domingo, o Benfica, atual líder do campeonato nacional, veio a Famalicão vencer o FAC, por 6-4, em partida da jornada 19.

Nesta partida, com o benfiquista Lucas Ordóñez, com quatro golos, e o famalicense Juan López, com três golos, a serem figuras, a vitória benfiquista acaba por ser um desfecho justo, pese embora a excelente réplica do FAC.

Ao intervalo, os visitantes já estavam em vantagem, por 4-1, com o FAC a ter uma boa resposta na segunda parte, mas sempre à distância de dois golos no marcador.

Pelo Famalicense ainda marcou Rafael Almeida, enquanto que pelo Benfica Pablo Alvarez e Diogo Rafael marcaram os restantes golos.

Com esta derrota, a equipa de Jorge Ferreira está no nono lugar, com 19 pontos, atrás do Riba d´Ave/Sifamir, que é oitavo, com 21 pontos.

Na próxima jornada, Riba d´Ave e FAC jogam em Lisboa, com o Parede e Sporting, respetivamente.