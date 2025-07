Famalicão: Homem com faca ameaçou pessoas na via pública

Vítor Pereira, treinador do Wolverhampton, em entrevista à Lusa, deu a sua opinião sobre o atual contexto do futebol nacional, e elogiou a SAD do FC Famalicão que apresenta «um projeto consistente e equilibrado na sua construção». O treinador, cuja equipa está a estagiar em Almancil, também envolveu nesta análise o Santa Clara.

Considerando que as «equipas da frente são sempre as mesmas», com o Braga «sempre ali a morder», Vítor Pereira assinalou a diferença que há para os restantes clubes da I Liga, salvo poucas exceções, que nos últimos anos se têm revelado com projetos que apresentam uma linha de continuidade. Explicou que «há equipas que se estão a organizar, até por investimentos exteriores por gente que compra as SAD [Sociedades Anónimas Desportivas] e que investe dinheiro nessas equipas do meio da tabela, e eu sinto uma certa evolução em termos de estruturas, em termos de projetos».

Apontou, então, o conjunto famalicense (tal como o Santa Clara) com um projeto «consistente, demonstrando algum equilíbrio na sua construção», enquanto as restantes equipas da I Liga acabam por andar sempre na luta entre a manutenção e a descida de escalão.

A SAD do FC Famalicão foi constituída em junho de 2018 e nessa época a equipa subiu à Liga. Desde então, e sempre classificado acima do meio da tabela, o clube esteve às portas da Europa e chegou a duas meias-finais da Taça de Portugal. Manter o sucesso desportivo, valorizar os jogadores, fazer crescer cada vez mais a marca no futebol, como um clube que aposta na competência e no trabalho para atingir o topo, são os objetivos da SAD famalicense, liderada por Miguel Ribeiro.

Foto: Reprodução Facebook Wolverhampton