Famalicão: Homem dado como desaparecido já foi localizado e “está bem”

Depois de alguns dias mais frescos, o calor está de regresso a Famalicão esta semana.

Este domingo, o céu apresenta-se nublado, com a temperatura a atingir os 26 °C. Na segunda-feira, o tempo melhora, com céu pouco nublado e uma máxima de 29 °C. A partir de terça-feira, o sol brilha em força e os termómetros sobem, com previsões de 33 °C para terça e 34 °C na quarta-feira. Já na quinta-feira, o tempo volta a arrefecer ligeiramente, com céu pouco nublado e 27 °C de máxima.

A semana termina com o céu nublado e temperaturas mais amenas, com a máxima a rondar os 26 °C na sexta-feira.

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).