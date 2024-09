Famalicão: Homem de 27 anos detido por conduzir veículo apreendido

O Orfeão Famalicense, neste regresso ao trabalho após férias, organizou um convívio que envolveu os elementos do grupo e respetivas famílias. Decorreu no Parque de Lazer de Avidos, no passado sábado.

Antes do almoço, e para abrir o apetite, participaram em jogos tradicionais como a malha, cartas, damas, dominó. As crianças também tiveram os seus jogos lúdicos.

Seguiu-se a partilha de um almoço, confecionado com produtos 100% famalicenses, e regado com o verde branco Dom Sancho I, produzido pela Frutivinhos de Vila Nova de Famalicão.

A tarde foi preenchida com música instrumental e cantigas, desde a popular ao fado, interpretadas com natural alegria pelos participantes.

Durante o lanche, igualmente preparado com produtos de marca famalicense, numa oferta da Primor – Produtos Alimentares, de Gavião, a quem a direção da coletividade agradece, os convivas foram ainda brindados com alguns temas folclóricos pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ronfe – Guimarães, que abrilhantava outro convívio no mesmo local. E desta forma, fizeram-se novas amizades e houve festa da boa, onde não faltaram os cantares ao desafio entre elementos das duas coletividades.

O Orfeão Famalicense teve uma intensa atividade na época transata, com a participação em concertos de natal, ano novo e de primavera em algumas localidades da região. Participou nas solenidades da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão, e, juntamente com o Orfeão de Santhyago, da vizinha cidade da Trofa, participou num concerto de Páscoa na Igreja Matriz de Vila Nova de Famalicão, a convite do Grupo Recreativo Musical – Banda de Famalicão, que se repetiu na Igreja Matriz de São Martinho de Bougado, no dia 10 de junho, promovido pelo Orfeão de Santhyago e pelo Município da Trofa.

O Orfeão Famalicense atuou, ainda, na Biblioteca do Tribunal da Relação do Porto, a convite do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, no dia 15 de maio, o que mereceu do advogado famalicense e membro da direção daquela entidade, João Castro Faria, o seguinte comentário: «A arte sob a forma de canto nas vozes generosas do Orfeão Famalicense, uma daquelas pérolas raras, que esperam na tranquilidade dos dias por desafios como este. Parabéns ao Orfeão num dia em que se fez História, além do facto de nunca ter visto gente com tamanho sorriso a entrar num Tribunal».

No dia 27 de julho, o Orfeão Famalicense associou-se à homenagem que a Junta de Freguesia de Gavião prestou ao Comendador Carlos Vieira de Castro, conhecido empresário de Gavião e reconhecido pelas causas que abraça.

Os ensaios recomeçam no próximo dia 16, na sua sede, sita na casa da música, na rua Direita e estão abertos a todos os homens que gostem de cantar. Basta aparecer pelas 21 horas.