Famalicão: Homem de 27 anos detido por desobedecer à PSP e conduzir veículo dado como apreendido (sem seguro)

O primeiro prémio da Maratona Fotográfica foi atribuído a Tiago Micael Costa Nogueira, residente em Fafe; o segundo prémio foi para o trabalho de António Carlos Pereira da Costa, de Vila Nova de Gaia; em terceiro lugar ficou André Paulo Renato Pereira Borges, de Braga. Foram ainda atribuídas, pelo júri do concurso, menções honrosas a Filipe Alberto da Silva Miranda, no tema “Vida Quotidiana”; a Eva Castro, no tema “Urbanidade”; e a Agostinho da Silva Fernandes, no tema “Macro”.

A cerimónia de entrega dos prémios da 11.ª edição da Maratona Fotográfica aconteceu no dia 11 de novembro, no auditório da Casa do Território.

O concurso tinha já ocorrido a 9 de setembro, sob os temas: “Vida Quotidiana”; “Melodia da Água”; “Casa-Museu Soledade Malvar”; “Artesanato”; “Minimalismo”; “Urbanidade”; “Macro”; e “Movimento”.

O evento “Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão” tem reconhecido, desde 2011, fotógrafos que, pelo seu trabalho e percurso pessoal, dão uma contribuição de excelência para a cultura e a arte da fotografia do nosso concelho.

Desde o início, este evento tem contado com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, tendo, este ano, contado com o patrocínio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, da Continental, do Auchan e das Edições Centro Atlântico. Na cerimónia de entrega dos prémios estiveram presentes António Germano Abreu, presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, e Carlos Silva, em representação do Município de Vila Nova de Famalicão.

A Associação Caixa de Imagens assume-se como agente de criação de valor cultural na comunidade em que se insere, ao desenvolver iniciativas culturais, tendo por base a dinamização da fotografia, workshops de fotografia e exposições em espaços públicos e privados