Famalicão: Homem de 36 anos detido por tráfico de droga

Leonor Alves, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se campeã nacional dos 50 e 100 metros livres, no escalão de Infantis A, conquistando ainda a medalha de bronze nos 100 metros bruços.

Esteve também em evidência Maria Oliveira, que alcançou o título de campeã nacional dos 100 metros bruços e o de vice-campeã nacional dos 200 metros bruços, no escalão de Infantis B.

Aliás, o GD Natação Famalicão esteve em destaque no Campeonato Nacional de Infantis, disputado em piscina longa (50 metros), entre os dias 17 e 19 de julho, em Setúbal.

A atleta Leonor Alves recebeu, ainda, o diploma de 5.ª classificada no ranking da Nadadora Mais Completa de Portugal, um reconhecimento da sua consistência e qualidade ao longo da competição.

A estafeta do GD Natação Famalicão voltou a demonstrar a força coletiva da equipa, conquistando três lugares no pódio: vice-campeã nacional na estafeta 4×100 metros Estilos Mista; vice-campeã nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, em Infantis B; medalha de bronze na estafeta masculina 4×100 metros livres, também no escalão de Infantis B.

A competição reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes, e contou com a participação de 16 nadadores famalicenses, que encerraram a época desportiva com excelentes resultados.

Segundo o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, os resultados refletem a «evolução de um grupo que trabalhou com enorme dedicação ao longo de toda a época. O espírito de equipa, a entreajuda e o compromisso demonstrados por todos os atletas são motivo de orgulho para o clube e espelham os valores que diariamente lhes são transmitidos pelos treinadores Jorge Maia e Andreia Granjo». Endereça, ainda, os «parabéns a toda a equipa por uma época memorável e por representarem o GD Natação Famalicão com tanta dedicação, ambição e orgulho».

O GD Natação Famalicão deixa, ainda, uma palavra de agradecimento aos pais e familiares, pelo apoio incondicional e entusiasmo nas bancadas.