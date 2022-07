Famalicão: Homem de 39 anos morre depois de despiste de mota em zona florestal

O FC Famalicão agendou, para a manhã de terça-feira, um treino aberto.

A partir das 10h30, no campo número dois do Estádio Municipal, os adeptos podem assistir a um dos momentos de preparação do plantel que está a afinar processos para a quarta participação consecutiva na Primeira Liga.

Dias depois, na noite do dia 29 de julho, sexta-feira, é dia de apresentação oficial. É as 21 horas, no Parque da Devesa. Mais uma oportunidade para conhecer, ao vivo e a cores, os rostos do grupo de trabalho liderado por Rui Pedro Silva.