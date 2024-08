Famalicão: Homem de 41 anos detido pela PSP na cidade por conduzir sem carta

Cristóvam, músico e cantautor açoriano, atuou na última sexta-feira, no Devesa Sunset. Em ambiente descontraído e em contacto com a natureza, apresentou diferentes canções dos seus discos editados a solo ‘Hopes & Dreams’ e ‘Songs On a Wire’. Reconhecido pelo público pelo lançamento de ‘Andrà Tutto Bene’, Cristovám mereceu o aplauso da assistência. «É, sem dúvida, um tema especial, que trouxe muita gente à minha música e é, sobretudo, um tema com o qual as pessoas se identificaram», referiu o artista.

Desta forma, encerra o programa do Devesa Sunset, que ao longo do mês de agosto trouxe a Famalicão vários artistas para um final da tarde acolhedor e intimista. Recorde-se que, além de Cristóvam, pela décima edição do Devesa Sunset passaram pelo palco a cantora Milhanas, Flyte, projecto dos artistas britânicos Will Taylor e Nick Hill, e Nancy Vieira. A organização estima que mais de quatro mil pessoas tenham passado pelo Devesa Sunset.

Este evento, que tem já dez anos, trouxe a Famalicão nomes como Silvia Pérez Cruz, Maro, Manuel Cruz, Noiserv, Samuel Úria, Márcia, Tiago Nacarato, Salvador Sobral e Rubel, entre muitos outros. O espírito familiar e descontraído é uma das principais marcas do evento, que promete regressar em agosto de 2025.