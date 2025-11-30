Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.