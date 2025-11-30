Concelho, Sociedade

Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.

Deixe um comentário

Último dia para se inscrever na S. Silvestre de Famalicão antes da subida de preço

Hoje é o último dia para garantir a inscrição na São Silvestre de Famalicão 2025 pelo preço promocional de 15€ por pessoa. A partir de amanhã, 1 de dezembro, o valor sobe para 17,50€.

A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km, com limite de 5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club.

A organização é da Eugénios HC, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Marcelo Rebelo de Sousa admite estar triste com os números da pobreza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sentir frustração com os números da pobreza em Portugal, que continuam acima de dois milhões de pessoas. Entre as causas apontou crises internacionais, a pandemia de covid-19 e o envelhecimento da população.

Durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, elogiou o trabalho da instituição e anunciou que será voluntário após terminar o mandato.

A campanha de recolha de alimentos envolve mais de 42 mil voluntários e decorre até 7 de dezembro, presencialmente e online. Quase 400 mil pessoas recebem apoio direto dos Bancos Alimentares.

Atenção ao calendário: Última prestação do IMI vence hoje

Os proprietários de imóveis com um IMI superior a 100 euros têm até ao final do dia de hoje para liquidar a última prestação do imposto. O pagamento é dividido automaticamente pela Autoridade Tributária em duas ou três prestações, consoante o valor total seja, respetivamente, entre 100 e 500 euros ou superior a 500 euros.

Assim, termina hoje o prazo para os contribuintes que pagam o IMI em maio e novembro, bem como para aqueles que seguem o plano de três prestações, maio, agosto e novembro.

A taxa do IMI é definida anualmente por cada autarquia, variando entre 0,3% e 0,45% no caso dos prédios urbanos, onde se incluem terrenos para construção. Já os prédios rústicos têm uma taxa fixa de 0,8%. O cálculo final é feito pela Autoridade Tributária com base no valor patrimonial dos imóveis.

Doces de Natal vão sair mais caros: A culpa é do preço dos ovos

Os consumidores podem esperar doces de Natal mais caros este ano, apesar da descida do preço da farinha e do açúcar. Segundo dados da DECO, o valor dos ovos registou desde janeiro um aumento de quase 32%.

No início de 2024, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros, mas a 19 de novembro já atingia 2,12 euros, mantendo-se neste valor desde 22 de outubro. Esta subida contrasta com a tendência dos restantes ingredientes base da doçaria.

O açúcar branco desceu 7,14%, passando de 1,26 euros por quilo para 1,17 euros, embora tenha registado oscilações ao longo do ano. Já a farinha para bolos ficou 14,75% mais barata, descendo de 1,83 euros para 1,56 euros por quilo.

Com a escalada do preço dos ovos, espera-se que muitos dos tradicionais doces natalícios acabem por ficar mais caros para as famílias portuguesas.

Famalicenses regressam a Portugal após golpe de Estado na Guiné-Bissau

O grupo de oito voluntários da associação HumanitAVE, que se encontrava no setor de Bigene durante o golpe de Estado na Guiné-Bissau, já está de volta a Portugal.

A associação, sediada em Pedome, comunicou na manhã deste domingo que todos os elementos chegaram em segurança, depois de vários dias de incerteza devido ao fecho do aeroporto e às restrições impostas no país.

Os voluntários estão bem e, mesmo com as limitações provocadas pelos acontecimentos naquele país, conseguiram dar por concluída com sucesso mais uma missão humanitária.

Famalicão: Almoço solidário esta segunda-feira em Ruivães para ajudar o pequeno Martim

O Salão Paroquial de Ruivães recebe, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, um Almoço Solidário cuja receita reverte integralmente a favor do Martim, um jovem que sofre de várias patologias que necessitam de tratamento/acompanhamento. A iniciativa, marcada para as 12h30, terá como prato principal Tripas à Moda do Porto, incluindo entradas, bebida e sobremesa.

O evento conta ainda com animação musical de Jorge Amado, Dinis Reis e Pedro Cunha, prometendo uma tarde de convívio e solidariedade. O preço por pessoa é de 25 euros, sendo de 10 euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

As reservas podem ser feitas através do número 912 080 144. A organização apela à participação da comunidade para apoiar esta causa.