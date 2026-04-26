Famalicão: Homem de 42 anos encontrado morto em avenida

Um homem de 42 anos foi encontrado, este sábado, ao final da tarde, sem vida, na Avenida do Emigrante, em Bente, Famalicão.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave pouco depois das 19h30. A vítima foi encontrada pelas equipas de socorro em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado algum tempo depois.

Por revelar estão as circunstâncias relacionadas com a morte.

A GNR foi acionada para o local mas o caso passou para a PJ.