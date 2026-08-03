Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter provocado um incêndio florestal na freguesia de Landim, em Vila Nova de Famalicão, este domingo. A operação contou com o apoio da GNR.

De acordo com a investigação, o suspeito terá utilizado um isqueiro para atear dois focos de incêndio junto à vegetação que revestia o muro de um terreno agrícola.

O fogo foi rapidamente controlado por um morador da zona, que conseguiu apagar as chamas, evitando que o incêndio se propagasse.

A PJ considera que o homem atuou de forma intencional, apesar de conhecer o risco que o fogo representava para a floresta, pessoas e bens.

O homem, que não tem residência fixa, será presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão para primeiro interrogatório judicial, onde serão decididas as medidas de coação a aplicar.