Famalicão: Homem de 58 anos ferido em colisão entre mota e carro na N204 em Avidos

Frederico Correia é a vítima mortal do acidente ocorrido na manhã desta quinta feira, entre uma mota e um carro, na N206, em Gondifelos.

O jovem, de 28 anos, foi fundador do motoclube “Vale Sobre Rodas”, um grupo com cerca de dois anos de atividade que se destacou pela promoção do convívio e solidariedade entre os motards da região. Além disso, estava profundamente enraizado em Vale São Cosme, com um papel ativo no escutismo local, onde dedicava o seu tempo ao desenvolvimento pessoal dos jovens e à vida comunitária.