Famalicão: Homem de 60 anos atropelado

O homem que foi filmado, no último fim de semana, a furtar material de garagens na freguesia de Nine, em Famalicão, ficou em prisão preventiva.

Trata-se de Nélson “Delfis”, de 39 anos, detido esta quinta-feira, nas imediações do Bairro Social das Enguardas, em São Victor, Braga. O suspeito conduzia um carro furtado e transportava vários objetos alegadamente roubados, que estaria a preparar-se para vender naquele bairro.

De acordo com o Comando Distrital de Braga da PSP, consultado pelo O Minho, os agentes desconfiaram do comportamento do condutor durante uma ação de patrulhamento e decidiram abordá-lo. Durante a intervenção, o homem terá reagido de forma agressiva e acabou por agredir um dos polícias.

As autoridades confirmaram ainda que o suspeito não tinha carta de condução e que a viatura onde seguia tinha sido furtada. No interior do carro foi encontrado diverso material suspeito de ter origem ilícita.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Braga, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O homem já tem antecedentes criminais e cumpriu anteriormente uma longa pena de prisão, seguindo agora para o Estabelecimento Prisional de Braga.