Famalicão: Homem de 65 anos ferido após colisão em Delães

Tendo em conta o contacto com as pessoas e instituições para auscultação dos problemas, Sílvio Sousa, candidato da CDU à Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, acompanhado de membros da Comissão Coordenadora local da CDU, reuniu terça-feira, 22 de julho, com a delegação local do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Neste caso, a CDU procurou conhecer os programas existentes, os apoios à inserção e as dinâmicas laborais. Sílvio Sousa sublinhou que «a realidade laboral do concelho continua a ser marcada por vínculos precários, baixos salários e uma elevada rotatividade que fragiliza os trabalhadores e compromete o seu futuro».

Na reunião, o candidato da CDU expressou a sua «preocupação com a excessiva dependência de programas de curta duração que muitas vezes mascaram o desemprego real e não garantem uma integração sólida no mercado de trabalho. Foi reafirmada a necessidade de políticas públicas que promovam a valorização dos trabalhadores e uma formação profissional orientada para o desenvolvimento sustentável e para as necessidades reais das populações».

Sílvio Sousa realça que «valorizar quem trabalha é uma condição essencial para o desenvolvimento do concelho. São os trabalhadores que, com o seu esforço, participação e saber, sustentam a dinâmica económica de Famalicão. É inaceitável que essa centralidade não tenha correspondência na valorização dos seus salários, melhores condições de trabalho e perspetivas de vida mais estáveis». E acrescentou: «Um concelho que quer atrair investimento e fixar população não o pode fazer à custa da exploração, tem de oferecer qualidade de vida, estabilidade e respeito por quem constrói todos os dias o nosso futuro».

Sobre o IEFP, considera fundamental reforçar o seu papel, «dotando-o de meios e recursos que permitam uma intervenção mais eficaz, que não se limite à colocação temporária, mas promova o emprego com direitos e estabilidade».