Famalicão: Homem de 73 anos atropelado em Gavião

Famalicão: Associação Pediátrica do Minho assinala aniversário com conferência

Para assinalar o 25.º aniversário da Associação Pediátrica do Minho, a direção promoveu a conferência “Brincar – sob prescrição médica”, proferida por Cláudia Melo, Pediatra e Neuropediatra do Hospital Universitário de S. João.

A iniciativa decorreu na noite desta quinta-feira, no auditório da Escola Superior do Vale do Ave (CESPU) de V. N. de Famalicão.

Ao longo de mais de uma hora, a palestrante prendeu a atenção da plateia, composta por médicos, enfermeiros, professores, psicólogos e assistentes sociais, entre outros profissionais.

No final, cantaram-se os parabéns à Associação Pediátrica do Minho pelo seu 25.º aniversário.