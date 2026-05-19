Famalicão: Homem de 90 anos agride companheira de 91 com utensílio agrícola e deixa-a em estado grave

Uma mulher ficou em estado grave, na manhã desta terça-feira, depois de ter sido agredida com um utensílio agrícola, pelo companheiro, em Joane, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 11h00, na Rua de Celorico.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER do Hospital de Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Braga, enquanto que o companheiro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi levado para o hospital de Famalicão com acompanhamento da GNR.