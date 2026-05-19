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Famalicão: Homem de 90 anos agride companheira de 91 com utensílio agrícola e deixa-a em estado grave

Uma mulher ficou em estado grave, na manhã desta terça-feira, depois de ter sido agredida com um utensílio agrícola, pelo companheiro, em Joane, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 11h00, na Rua de Celorico.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER do Hospital de Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Braga, enquanto que o companheiro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi levado para o hospital de Famalicão com acompanhamento da GNR.

 

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Famalicão: Novo parque de estacionamento vai nascer junto ao Centro de Saúde de Famalicão

A Câmara Municipal vai avançar com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Avenida 25 de abril, dando resposta a um problema há muito apontado pelos utentes do Centro de Saúde. A abertura do concurso público para a concretização da obra vai estar em discussão, esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

O novo parque subterrâneo, orçado em 2,6 milhões de euros mais IVA, tem um prazo de execução de 9 meses e inclui a reabilitação do espaço exterior do Centro de Saúde de Famalicão.

A empreitada deverá criar 80 novos lugares de estacionamento público tarifado, 48 lugares no novo parque subterrâneo e mais 30 lugares que resultam da reabilitação do espaço exterior da unidade de saúde.

Recorde-se que o Centro de Saúde de Famalicão está a ser requalificado, num investimento de 2,8 milhões de euros, com financiamento do PRR. O edifício acolhe três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados Continuados D. Maria II.

Famalicão: Homem de 64 anos detido por estar a conduzir alcoolizado

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A PSP deteve hoje, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 64 anos por condução sob o efeito do álcool.

Segundo a autoridade, o condutor foi intercetado a conduzir um veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,23 g/l no sangue, valor superior ao permitido por lei.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido aos 66 anos com 34 doses de droga

A PSP deteve, esta segunda-feira, dia 18 de maio, um homem de 66 anos por suspeitas de tráfico de estupefacientes, em Vila Nova de Famalicão.

A detenção aconteceu no âmbito de uma ação de vigilância e combate ao tráfico de droga. O suspeito foi intercetado na posse de cocaína suficiente para cerca de 25 doses e heroína para aproximadamente 9 doses, substâncias que foram apreendidas pelas autoridades.

O detido será agora presente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Conferência “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais” acontece a 28 de maio

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, vai incidir sobre a temática “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais”. A iniciativa acontece no dia 28 de maio, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I.

A iniciativa vai contar com a presença de Fábia Pinheiro, da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR Braga), e tem como objetivo sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos e todas as formas de violência que afetam crianças e jovens, com destaque para o papel da família, da escola e da sociedade na construção de relações saudáveis.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo.

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: 15.º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada a 14 de junho

A 15ª edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada no dia 14 de junho e inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 6 quilómetros. Ao contrário dos últimos anos, a prova não integra a programação desportiva das festas antoninas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online, através de www.famalicaodesportivo.pt e www.aabraga.pt ou de forma presencial na secretaria dos Complexos de Piscinas Municipais a partir desta quinta-feira, dia 21 de maio.

O tiro de partida será dado às 10h00 na rua Padre Benjamim Salgado, junto ao Parque da Juventude de Famalicão, local onde a prova vai também terminar.

A entrega de dorsais será feita no dia anterior à competição, no secretariado que estará a funcionar no Parque da Juventude, entre as 15h00 e as 18h00 e também no dia da prova, entre as 08h00 e as 09h00.

O 15º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é organizada pelo Município em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga e o regulamento pode ser consultado aqui.

Famalicão: Treinador das sub-17 tira jogadora para não beneficiar de superioridade numérica

A formação famalicense protagonizou, no passado sábado, um gesto de elevado desportivismo durante uma partida da Taça da AF Braga.

Ainda na primeira parte do encontro, entre equipas sub-17, uma jogadora do Ribeira do Neiva contraiu uma lesão, deixando a sua equipa reduzida a dez atletas e sem opções no banco de suplentes. Perante esta situação, o treinador do Famalicão, Gil Ferreira, decidiu retirar também uma jogadora de campo, restabelecendo a igualdade numérica entre as duas equipas.

A atitude foi reconhecida pela equipa de arbitragem com a exibição de um cartão branco, distinção atribuída a comportamentos exemplares e promotores dos valores do fair play no futebol.

 