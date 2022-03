Famalicão: Homem de cara tapada assalta Xícara de Joane (c/vídeo)

Combustíveis com a primeira descida de 2022: GALP foi a que baixou mais o gasóleo ( – 17 cêntimos )

O arranque da semana começou com uma descida do preço dos combustíveis, a primeira de 2022.

A GALP foi a gasolineira que se destacou com a maior descida do valor do gasóleo ( – 17 cênt. ) por litro.

BP e GALP desceram 13 cêntimos a gasolina.

Na REPSOL a descida do valor da gasolina foi de 12 cêntimos, no caso do gasóleo foram 16,5 cêntimos.