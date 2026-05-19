Sociedade

Famalicão: Homem detido aos 66 anos com 34 doses de droga

A PSP deteve, esta segunda-feira, dia 18 de maio, um homem de 66 anos por suspeitas de tráfico de estupefacientes, em Vila Nova de Famalicão.

A detenção aconteceu no âmbito de uma ação de vigilância e combate ao tráfico de droga. O suspeito foi intercetado na posse de cocaína suficiente para cerca de 25 doses e heroína para aproximadamente 9 doses, substâncias que foram apreendidas pelas autoridades.

O detido será agora presente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

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Famalicão: Homem de 90 anos agride companheira de 91 com utensílio agrícola e deixa-a em estado grave

Uma mulher ficou em estado grave, na manhã desta terça-feira, depois de ter sido agredida com um utensílio agrícola, pelo companheiro, em Joane, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 11h00, na Rua de Celorico.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER do Hospital de Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Braga, enquanto que o companheiro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi levado para o hospital de Famalicão com acompanhamento da GNR.

 

CIDADE HOJE nomeada para os Prémios SAPO

A 23.ª edição dos Prémios SAPO já está a decorrer com votação aberta ao público e a Cidade Hoje surge entre os nomeados na categoria de Melhor Parceiro Local.

A iniciativa permite, pela primeira vez em mais de 20 anos, que sejam os próprios utilizadores a escolher os vencedores em cinco áreas distintas, que vão desde a publicidade ao jornalismo, passando pelo desporto, cultura e parceiros locais.

A presença da Rádio Cidade Hoje nesta nomeação reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente na informação de proximidade e no acompanhamento da atualidade regional, tal como acontece com outros órgãos de comunicação em destaque nesta categoria.

Paralelamente, os prémios incluem ainda várias distinções decididas por um júri especializado, que avalia projetos nas áreas do marketing digital, tecnologia, conteúdos, vídeo, performance, responsabilidade social e podcasts de marca.

Os vencedores serão conhecidos no dia 29 de maio, encerrando esta edição dos Prémios SAPO.

Pode votar aqui

Inscrições abertas para a Maratona de Cycling de 24h que vai ajudar a Maternidade do Hospital de Famalicão

Vila das Aves recebe, sexta-feira, 22 de maio, um desafio de 24 horas de cycling solidário a favor da associação “Aqui Geramos Sorrisos”, que trabalha diariamente para acompanhar e melhorar as condições do Serviço de Obstetrícia da ULS Médio Ave, no Hospital de Famalicão.

A maratona arranca às 22h00. A participação é aberta a todos (sem exigência de preparação física), bastando para isso comprar a hora em que pretende pedalar (5€), revertendo o valor integralmente para a causa.

Para quem não se sentir fisicamente preparado, a presença é igualmente bem-vinda e valorizada. O importante, sublinham os organizadores, é fazer parte da causa.

A iniciativa decorre nas instalações do ginásio Clube do Rio.

Inscrições e informações pelo 930 509 510.

Um ferido em colisão entre viaturas junto aos hipermercados em Gavião

Uma pessoa sofreu ferimentos, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida na Rua Vítor de Sá, em Gavião, em Famalicão.

O acidente poucos minutos após as 08h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

Famalicão quer aliviar trânsito na Variante Nascente com ligação aérea ou subterrânea

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende reduzir o trânsito no acesso Sul da Variante Nascente, em Calendário, através da criação de uma nova ligação à Estrada Nacional 14, em formato aéreo ou subterrâneo.

A proposta foi apresentada em Lisboa numa reunião entre o presidente da autarquia, Mário Passos, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Governo assumiu o compromisso de solicitar às Infraestruturas de Portugal um estudo de viabilidade sobre a intervenção.

O encontro incluiu também a ligação por metrobus entre Famalicão e Guimarães, projeto que a autarquia considera estratégico para a mobilidade regional e para a dinâmica económica do eixo urbano e industrial.

O tema enquadra-se na estratégia da CIM do Ave, que defende maior articulação entre territórios e sistemas de transporte.

Foram ainda abordados outros assuntos, como a eventual passagem da Avenida 9 de Julho para o domínio municipal e a criação de um novo nó de ligação na A7, na zona de Fradelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

PS pede esclarecimentos ao Governo sobre situação na Coindu

A deputada do PS eleita por Braga, Sandra Sousa Lopes, e o líder da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira, manifestaram preocupação com a situação vivida na Coindu, em Joane.

O novo processo de lay-off anunciado pela empresa deverá afetar cerca de 493 trabalhadores da unidade famalicense. Perante este cenário, os deputados socialistas de Braga e os elementos da Comissão Parlamentar do Trabalho, Segurança Social e Inclusão enviaram perguntas ao Ministério do Trabalho.

Os responsáveis políticos querem perceber que medidas estão a ser preparadas pelo Governo para proteger os trabalhadores e reduzir o impacto social e económico na região do Ave. Entre as questões colocadas está também o eventual apoio à requalificação profissional dos funcionários afetados, em articulação com o IEFP.

O PS recorda ainda que a empresa já enfrentou outros processos de despedimento coletivo e redução de atividade nos últimos anos, levantando dúvidas sobre a proteção dos direitos laborais.

A Coindu justifica a decisão com as dificuldades que atravessa o setor automóvel europeu, marcadas pela redução de encomendas, transição tecnológica e instabilidade económica.