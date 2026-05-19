Famalicão: Homem detido aos 66 anos com 34 doses de droga

A PSP deteve, esta segunda-feira, dia 18 de maio, um homem de 66 anos por suspeitas de tráfico de estupefacientes, em Vila Nova de Famalicão.

A detenção aconteceu no âmbito de uma ação de vigilância e combate ao tráfico de droga. O suspeito foi intercetado na posse de cocaína suficiente para cerca de 25 doses e heroína para aproximadamente 9 doses, substâncias que foram apreendidas pelas autoridades.

O detido será agora presente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.