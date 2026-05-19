Famalicão: Homem detido aos 66 anos com 34 doses de droga

A 23.ª edição dos Prémios SAPO já está a decorrer com votação aberta ao público e a Cidade Hoje surge entre os nomeados na categoria de Melhor Parceiro Local.
A iniciativa permite, pela primeira vez em mais de 20 anos, que sejam os próprios utilizadores a escolher os vencedores em cinco áreas distintas, que vão desde a publicidade ao jornalismo, passando pelo desporto, cultura e parceiros locais.
A presença da Rádio Cidade Hoje nesta nomeação reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente na informação de proximidade e no acompanhamento da atualidade regional, tal como acontece com outros órgãos de comunicação em destaque nesta categoria.
Paralelamente, os prémios incluem ainda várias distinções decididas por um júri especializado, que avalia projetos nas áreas do marketing digital, tecnologia, conteúdos, vídeo, performance, responsabilidade social e podcasts de marca.
Os vencedores serão conhecidos no dia 29 de maio, encerrando esta edição dos Prémios SAPO.
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