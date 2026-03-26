Famalicão: Homem detido com três facas

Grande jogo de futsal, esta quinta-feira, no Pavilhão Municipal. O FC Famalicão, diante do Benfica, foi capaz de inverter, na segunda parte o 1-2, para um 4-2 a seis minutos do final do encontro. Logo a seguir o Benfica reduziu e tudo fez para chegar ao empate.

O Famalicão, a precisar de pontos, para sair do último lugar, soube sofrer na fase final diante do líder do campeonato e segurou a preciosa vantagem que vale três importantes pontos na luta pela manutenção.

O Benfica, até aqui invicto na prova, cai – com estrondo – em Famalicão. Afinal, com mérito do conjunto treinado por Hugo Oliveira que, com uma ideia de jogo bem definida, nunca permitiu que a equipa adversária se distanciasse do marcador. Depois, foi letal nas oportunidades que teve e soube criar, particularmente na segunda parte.

O Famalicão passa a somar 16 pontos e, à condição, sai do último lugar. Faltam duas jornadas para o final da fase regular da Liga Placard de futsal e tudo é possível… embora difícil.

Pelo Famalicão, Márcio Moreira marcou dois golos, Alan Gitahy e Natan Minatti foram os autores dos restantes.