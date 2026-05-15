Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

A CDU entregou, nos serviços da Assembleia Municipal, questões formais dirigidas ao Executivo, sobre a criação do jornal municipal “EFE” e acerca do processo relativo ao Centro de Atletismo e Estádio Municipal.

Tânia Silva, deputada da CDU, afirma que nas últimas sessões da Assembleia Municipal o presidente da Câmara não tem prestado esclarecimentos. A CDU considera que o comportamento do presidente representa uma desvalorização do papel fiscalizador da Assembleia Municipal e um empobrecimento do debate democrático.

No que respeita ao jornal “EFE”, a CDU solicita esclarecimentos concretos sobre o fundamento legal da publicação, os responsáveis pela linha editorial, os critérios de seleção de conteúdos, os encargos financeiros associados à produção e distribuição do jornal e os mecanismos existentes para garantir o cumprimento dos princípios da neutralidade, pluralismo e imparcialidade administrativa.

Já relativamente ao Centro de Atletismo, a CDU alerta para o risco de um projeto reivindicado há muitos anos pelos clubes, atletas e comunidade desportiva do concelho «acabar subordinado a lógicas de espetáculo, grandes eventos ou interesses externos ao desenvolvimento do desporto de base». São igualmente levantadas dúvidas sobre o modelo de gestão da infraestrutura, os critérios de acesso, o eventual peso de entidades externas na sua utilização e as garantias de prioridade para os clubes do concelho.

Relativamente ao Estádio Municipal, a CDU critica a sucessão de «anúncios, promessas e projeções públicas» feitas ao longo dos últimos anos «muitas delas em contexto pré-eleitoral», frisa, sem que existam «avanços concretos, transparentes e calendarizados relativamente à concretização do projeto».

Para a CDU, o processo cria falsas expectativas junto da população, dos atletas e das coletividades desportivas.