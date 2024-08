Famalicão: Homem dispara arma de fogo contra o genro e acaba detido pela PJ

É oficial: José Müller é o novo reforço do FC Famalicão para as próximas três temporadas

O FC Famalicão anunciou a contratação de José Müller, jovem defesa central de 21 anos, que chega ao clube com um contrato de três temporadas. O jogador, proveniente do Sport Lisboa e Benfica, chega com um currículo impressionante e grandes expectativas para o futuro.

Formado no GD União Ericeirense, José Müller ingressou no Benfica ainda na fase de Juniores D e rapidamente se destacou em todos os escalões formativos do clube lisboeta. O defesa central não só celebrou o título de campeão de Juniores A, como também foi peça-chave na conquista da UEFA Youth League. Com passagens pelas seleções nacionais sub-18 e sub-20, Müller traz uma vasta experiência e uma promessa de grande potencial.

Com a chegada de José Müller, o FC Famalicão reforça a sua defesa e aposta na juventude como uma peça fundamental para o sucesso da temporada.