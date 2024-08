Famalicão: Homem é detido pela PSP depois de ser apanhado na cidade a conduzir sem carta

A Casa da Memória Viva prepara-se para celebrar o “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer”, com a realização do segundo Passeio da Famalicidade, no próximo dia 21 de setembro.

A caminhada terá um percurso de 4,5 kms pelas ruas da cidade, conjugando atividade física, convívio e fruição cultural.

Este ano, e fruto de uma parceria com a associação Pedalar Sem Idade Portugal, estarão dois trishaws (velocípede a pedal com três rodas e apoio de uma bateria, com capacidade para transportar duas pessoas, num banco colocado à frente, sobre as duas rodas dianteiras, e manobrado pelo condutor, instalado atrás, sobre a roda traseira), para assegurar a participação de quatro pessoas suscetíveis de não aguentar a caminhada que vai sair da sede, na Rua de São João de Deus (junto à loja dos CTT), às 10 horas.

O regresso e fim da atividade está agendado para as 12 horas. O percurso, inscrições e informações mais detalhadas serão prestados nos próximos dias.