Famalicão: Homem em estado crítico depois de rebentamento de pneu numa pedreira (Joane)

No dia 5 de abril, a partir das 14 horas, o Riba d´Ave Hóquei Clube volta a reunir em Assembleia Geral para eleger os novos órgãos sociais. É a quarta para o efeito. Todas as listas, subscritas por um número mínimo de 20 sócios, devem ser entregues ao presidente do órgão, Rui Santos, até 2 dias antes da data marcada para a realização do ato eleitoral.

Desde setembro do ano passado, a coletividade está a ser gerida por uma Comissão Administrativa em funções até ao ato eleitoral.

Rui Santos volta a alertar que «é imprescindível a retoma da gestão do clube por uma nova direção, nos termos e ciclos de vigência estatutariamente previstos», ou seja, dois anos de mandato.

Recorde-se que no passado sábado a Assembleia marcada para a eleição dos órgãos sociais foi adiada por falta de candidatos. Dias depois, numa carta aberta aos associados, Rui Santos dava conta do perigo de encerramento do clube e pedia a mobilização dos sócios para que seja encontrada uma solução.

Esta quarta-feira, em declaração a CIDADE HOJE, Ângelo Lopes avisava que a Comissão Administrativa de que faz parte «não pode ser para sempre».