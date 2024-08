Famalicão: Homem em estado crítico na sequência de acidente na freguesia da Carreira

O Município de Vila Nova de Famalicão vai promover mais uma edição do Elevador – Programa de Aceleração de Startups, através do Famalicão Made IN, em parceria com a TecMinho. Um programa que pretende reconhecer, apoiar e acelerar as empresas inovadoras que demonstram potencial de crescimento e internacionalização.

São 8 workshops de aceleração de projetos e 7 horas de coaching especializado, agendados para os meses de setembro e outubro, orientados por consultores especializados que vão incidir em temáticas como a criatividade para startups, modelos de negócio, marketing, o funcionamento das redes sociais, e-commerce e finanças.

As inscrições para a participação no programa podem ser feitas até 6 de setembro, através do portal www.famalicaomadein.pt/_elevador