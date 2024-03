Famalicão: Homem em estado grave depois de atropelado na A3

Com a derrota caseira, este domingo, por 0-1, com o Montalegre, o Ribeirão FC SAD desceu aos distritais de futebol.

A formação ribeirense, que ao longo da época no Campeonato de Portugal teve quatro treinadores, nunca consegui fugir aos lugares de despromoção. E com a derrota deste domingo, embora faltem duas jornadas para o final do campeonato, o destino está traçado: o regresso ao pró nacional da AF Braga de onde saiu na época passada.

Com 24 jornadas disputadas na série A do Campeonato de Portugal o Ribeirão é último, com 22 pontos.