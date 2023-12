O SC Cabreiros e a AD Oliveirense foram punidos com uma derrota e os respetivos recintos desportivos interditados por um jogo, tudo na sequência dos incidentes verificados no jogo entre as duas equipas, a 5 de novembro passado.

O Conselho de Disciplina da AF Braga castigou os dois clubes desta forma, acrescido de multas de 250 euros cada, mais 25 euros de custas do processo.

Recorde-se que o jogo, da 11.ª jornada do campeonato da Pró-Nacional, foi interrompido pelo árbitro aos 75 minutos, quando se registava um empate sem golos, devido a agressões entre jogadores, alguns dos quais acabaram punidos com vários jogos de castigo.

Com esta decisão e cumpridas 15 jornadas, a equipa de Oliveira Santa Maria mantém o terceiro lugar, com 29 pontos, a dois do GD Joane e Maria da Fonte. O Cabreiros é décimo com 21 pontos.