Famalicão perde em casa com o Porto (0 – 3)

O Futebol Clube de Famalicão recebeu o Futebol Clube do Porto, na 12ª jornada da I Liga. O encontro terminou com uma vitória da equipa visitante por três bolas a zero.

O marcador foi inaugurado ao minuto 8 por intermédio de Evanilson.

Instantes antes do intervalo, o Porto voltou a marcar, desta vez por Taremi.

Francisco Conceição fechou o resultado com golo aos 87 minutos.

(vídeo brevemente disponível)

Na próxima jornada, o Futebol Clube de Famalicão desloca-se até ao sul do país, em partida frente ao Portimonense, marcada para sábado às 15h30.