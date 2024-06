Famalicão: Homem encontrado ensanguentado e morto à porta de prédio na cidade

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu, na madrugada deste domingo, à porta de um prédio, localizado no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado por um popular, cerca das 04h00, que viu o homem ensanguentado, prostrado no patamar de entrada de um dos prédios da Rua Ana Plácido.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a PSP.

O óbito veio a ser declarado no local e o cadáver foi transportado para a morgue do Hospital de Famalicão.

As circunstâncias em que tudo aconteceu não foram reveladas, no entanto, fonte do socorro adiantou à nossa redação que a vítima teria ferimentos compatíveis com uma queda e que não haveria indícios de crime.