Famalicão: Homem ferido em colisão entre carro e mota

Na décima jornada da pró nacional da AF Braga, as três equipas famalicenses em prova jogam fora de portas. A Oliveirense (9.º, 13 pontos) visita, no sábado, às 15 horas, o Santiago Mascotelos (6.º, 15 pontos); no domingo, à mesma hora, o Ninense (14.º, 10 pontos) joga em casa do Cabreiros (17.º, 2 pontos) e o Ribeirão visita o Marinhas (13.º, 10 pontos).

Na divisão de honra, jornada 8, série B, o Lousado joga no sábado em casa do Abação, enquanto que no domingo o Bairro recebe o Santo Adrião. Jogos às 15 horas.

Ña jornada 4 da 1.ª divisão, série A, no sábado, a UD Calendário recebe o Estrelas de Faro, enquanto que no domingo o líder Delães mede forças, às 16 horas, com o S. Veríssimo. O Gondifelos recebe o Ruivanense, o Louro defronta o S. Cosme, o Operário visita o Carreira e o Mouquim Os Ceramistas. Todas estas partidas são às 15 horas. O Fradelos folga neste jornada.