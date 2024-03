Esta sexta-feira, as corporações de bombeiros de Famalicão, Famalicenses e Riba d’Ave uniram-se para celebrar o Dia Internacional da Mulher no quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. A iniciativa, organizada por esta corporação e com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, teve como objetivo celebrar o papel fundamental das mulheres na sociedade, em particular na área da proteção civil.

Todos os participantes assistiram a um exercício no Parque de Viaturas N.°1, protagonizado pelas bombeiras das três corporações do concelho. O exercício demonstrou as habilidades e competências das mulheres no socorro a quem mais precisa.

O evento terminou com um lanche-convívio, num momento de confraternização e reforço de laços de amizade entre todas as presentes.

Imagem: B.V.Famalicão