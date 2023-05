Famalicão: Homem ganha 30 mil euros em raspadinha de três euros

Para além do Out of the Closet, também há as bancas do Faz e Refaz, projeto que dá vida a outros trapos para lhes dar novas formas e outra utilidade, com o atelier de construção de sacos de tecido com recurso a materiais de desperdício da produção industrial. A iniciativa pretende sensibilizar os cidadãos para a importância da reciclagem e reutilização de materiais, bem como para o consumo consciente.

O ‘Out of the Closet’ é já uma tradição em Famalicão, atraindo muitos visitantes interessados em adquirir artigos únicos a preços acessíveis.